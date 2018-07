1 blessé grave et des dégâts à Paris après la victoire des Bleus

Dans : Equipe de France.

Profitant de l'énorme fête engendrée dimanche soir par la victoire de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde, quelques abrutis, difficile de les désigner autrement, ont plombé l'ambiance d'abord en s'attaquant à des magasins des Champs-Elysées, dont le célèbre Drugstore proche de l'Arc de Triomphe, provoquant l'intervention des CRS, puis en prenant pour cible les forces de l'ordre.

Mais il y a malheureusement eu également un blessé grave suite à une bagarre impliquant une vingtaine de personnes vers 22h toujours sur la plus célèbre avenue du monde. D'autres incidents ont également été à déplorer en province, notamment à Lyon et Rouen où là encore les policiers ont été obligés de s'activer. La sécurité sera maximale ce lundi à Paris où Didier Deschamps et ses joueurs défileront à partir de 17h.