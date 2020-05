PSG-OL et PSG-ASSE en août, la LFP laisse Macron trancher

Dans : Coupe.

Jeudi après-midi, la Ligue de Football Professionnel a acté l’arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1. Mais le flou demeure concernant les finales de coupe…

Et pour cause, la tenue ou non des finales de la Coupe de la Ligue (PSG-OL) et de la Coupe de France (PSG-ASSE) aura des incidences extrêmement importantes sur les équipes qualifiées pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Si les finales peuvent se jouer, Lyon et Saint-Etienne ont une chance de récupérer un strapontin européen. Dans le cas inverse, c’est Reims (5e) et Nice (6e) qui seraient reversés en C3. Mais sur l’antenne de RMC, le directeur général de la Ligue Didier Quillot a confirmé que l’objectif de la LFP était d’organiser les finales à huis clos en août prochain. Toutefois, comme pour la Ligue 1, c’est l’Etat qui aura le dernier mot en fonction des risques sanitaires.

« Si le gouvernement nous permet de jouer à huis clos au mois d'août, nous envisagerons de disputer début août les finales de coupe de France et de coupe de la Ligue. Si les finales ont lieu, les places en Ligue Europa seront attribuées aux vainqueurs si le vainqueur n'est pas Paris. Si c'est Paris en coupe de France, c'est le 5e (qui va en C3) et si c'est Paris en coupe de la Ligue, c'est le 6e qui va en Ligue Europa » a expliqué l’homme fort de la LFP. Par ailleurs, la Ligue tiendra une assemblée générale le 20 mai afin de prendre une décision définitive à ce sujet et préparer d’ores et déjà la reprise des prochaines saisons de Ligue 1 et de Ligue 2. Avec le week-end du 22 août comme objectif pour démarrer les prochaines saisons « au plus tard » afin de ne pas accumuler trop de retard.