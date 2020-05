PSG-OL et PSG-ASSE au Stade de France, coup de théâtre ?

Dans : Coupe.

Si la fin du championnat de France de Ligue 1 a été actée, les finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France devraient se disputer en août prochain.

Cela concerne le Paris Saint-Germain, qualifié pour les deux finales, ainsi que l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne. Mais pour l’heure, de nombreuses questions se posent autour de ces deux matchs, lesquels se dérouleront bien évidemment à huis clos. Par exemple, il a été indiqué ces derniers jours qu’il n’était pas sérieusement envisageable de jouer les finales dans un Stade de France vide en raison du prix de location de l’enceinte de Saint-Denis. Mais, contactée par France Bleu Saint-Etienne, la direction du Stade de France a vite démenti les rumeurs concernant la délocalisation des finales.

« Nous avons encore très récemment échangé avec la Fédération. La FFF a un contrat annuel avec le Stade de France. Normalement la Fédération a obligation de jouer au Stade de France. On ne nous a pas parlé d’une possibilité d’aller ailleurs. Après, aux vues des contraintes sanitaires, on ne s’y opposera pas. Mais ce n’est pas une question de prix. La Fédération française de foot a un loyer annuel (environ un million d’euros) pour quatre matches qu’elle a déjà joué. Cela ne lui coûtera pas plus cher de jouer la finale au Stade de France qu’à Châteauroux ou elle devra payer la location du stade en plus des frais de fonctionnement. A huis clos, c’est entre 50.000 et 70.000 euros » a indiqué la direction du Stade de France, comme pour calmer les rumeurs entourant notamment la délocalisation de la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’ASSE à Châteauroux. Reste maintenant à voir quelles seront les décisions prises par la FFF et par la LFP à ce sujet.