PSG-ASSE le 13 juin et PSG-OL le 16 juin, les complotistes adorent

Dans : Coupe.

Le président de la FFF veut faire des finales des coupes nationales les deux premiers matchs après la reprise, si reprise il y a. Mais cela fait tousser.

Le football français est visiblement très impatient de reprendre le chemin de la compétition, et cela alors même que le gouvernement doit encore valider le calendrier déjà prévu par les autorités sportives. Pour Noël Le Graët, finalement tout aussi pressé que ses collègues de la LFP, il faut que la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’ASSE, qui devait se jouer ce samedi 25 avril, soit le premier match à la reprise, puis que celle de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais lui succède très rapidement. Le président de la Fédération Française de Football veut y voir un double symbole.

Et dans L’Equipe, Noël Le Graët dévoile son calendrier de rêve. « J'ai demandé que le premier match soit la finale de la Coupe de France. On pourrait reprendre avec cette rencontre, le samedi 13 juin ou le 20 juin. Cela donnerait une bonne image du football amateur et professionnel que l'on démarre par cette compétition. Et on jouerait la finale de la Coupe de la Ligue trois jours après. Comme ça les deux Coupes nationales auraient lieu à huis clos avant le début du Championnat. On est en train de refaire le calendrier, à la Fédération et à la Ligue. Cette proposition n'a pas été contredite. Je considère que quand on ne me dit pas non, c'est oui », explique le patron de la FFF. D’ores et déjà, du côté du Paris Saint-Germain on semble s’agacer de voir cette cadence infernale mise sur le club de la capitale dès la reprise de la compétition avec deux finales à jouer en trois jours et sans avoir eu un ou deux matchs de Ligue 1 dans les jambes. Et forcément, les mauvais esprits disent déjà que la proximité entre Noël Le Graët et Jean-Michel Aulas a peut-être pesé dans cette demande de calendrier express pour les coupes nationales. C'est tout de même peut-être aller trop loin dans le complotisme...