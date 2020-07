Finales : Lyon et le PSG écoeurés aussi par les 900 places

Dans : Coupe.

Après ceux de l'ASSE, les supporters du PSG et de Lyon sont prêts à boycotter la finale de la Coupe de France et de la Ligue.

La Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel se réjouissaient de pouvoir compter sur 5.000 personnes présentes au stade de France pour la finale de la Coupe de France et celle de la Coupe de la Ligue. Même si les deux instances espéraient mieux, ce retour des supporters était attendu. Cependant, en annonçant que chaque club pourrait au mieux vendre 900 places à ses fans, la FFF et la LFP ont provoqué une colère générale. Vendredi, les différentes associations de supporters de l’AS Saint-Etienne, rapidement soutenues le club, ont annoncé qu’elles ne viendraient pas pour ASSE-PSG le 24 juillet, le virage réservé au Peuple Vert restera donc vide.

Et pour le Paris Saint-Germain, qui défiera à la fois les Verts, puis une semaine plus tard l’Olympique Lyonnais, on s’oriente vers un même refus de venir au Stade de France de la part du Collectif Ultras Paris. Last but not least, les supporters de l’OL sont également dans la même logique d'un boycott de la finale de la Coupe de la Ligue afin de protester contre cette décision de donner 900 places seulement. Il est vrai que pour les trois clubs, il semble impossible de gérer un quota aussi faible de tickets, l'ASSE, le PSG et l'OL savent qu'ils feront des malheureux s'ils doivent choisir 900 supporters au sein de leurs milliers d'abonnés pour ces finales. Du côté des supporters, en boycottant ces deux matchs très attendus, on règle ce souci, et on pose déjà des jalons pour la future reprise de la Ligue 1 qui pourrait bien se dérouler avec cette même jauge de 5.000 personnes présentes.