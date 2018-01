Monaco-PSG, on prend les mêmes et on recommence un an plus tard !

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, Monaco, MHSC.

Tout comme l'an dernier, la finale de la Coupe de la Ligue opposera le 31 mars prochain l'AS Monaco au PSG. Le club de la Principauté a en effet éliminé Montpellier ce mercredi soir (2-0).

Dans un stade Louis II presque désert, Monaco a fait la différence en première période face à Montpellier grâce à un doublé de Falcao (15e, 29e). Tout comme lors du match Rennes-PSG, l'assistance vidéo a été une des vedettes du match. D'abord en permettant à l'arbitre d'annuler un penalty accordé à tort suite à une sortie de Lecomte dans les pieds de Jovetic, puis de refuser un but à Lopes, Falcao étant en position de hors-jeu. Pour le reste, rien d'emballant, même si Monaco a amplement mérité de retrouver le PSG en finale un an plus tard. En 2017, Paris avait balayé l'ASM sur le score sans appel de 4 à1.