Le PSG passe, mais la star, c’est la vidéo

Dans un match musclé au départ et fou sur la fin, le PSG s’est imposé 3-2 à Rennes et se qualifie pour la finale de la Coupe de la Ligue.

Lors des derniers matchs entre Rennes et le PSG, il n’y avait pas eu de suspense entre les deux équipes, et ce d’entrée de jeu. Cette fois-ci, le club breton a mis les ingrédients nécessaires avec un énorme pressing d’entrée de jeu. Anéanti totalement par un but lunaire de Meunier, qui profitait de deux contres favorables pour placer une volée sous la lucarne (0-1, 24e). Paris pouvait dérouler son football même si, avant la pause, l’égalisation de Khazri était validée, puis refusée après que le Tunisien ait touché le ballon du bras sur son contrôle. Le PSG faisait ensuite la différence grâce à Marquinhos (0-2, 53e), puis Lo Celso (0-3, 58e), avant l’autre tournant du match.

Pour une grosse semelle par derrière, et avec visionnage de la vidéo, Mbappé voyait rouge (63e). Sur la fin, Rennes poussait et réduisait le score par Sakho (1-3, 85e) puis Prcic (2-3, 91e). Les dernières minutes étaient très tendues, avec un Neymar dans les bons et les mauvais coups et qui cristallisaient les tensions, mais le PSG tenait jusqu’au bout pour se qualifier, encore une fois, en finale de la Coupe de la Ligue.