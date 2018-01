CdL : Le PSG sans forcer, sans briller et sans trembler

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, ASC, PSG.

Le PSG s'est qualifié pour le dernier carré de la Coupe de la Ligue en venant à bout d'Amiens (0-2) ce mercredi soir au stade de la Licorne. Un succès après un match rendu encore plus facile par l'expulsion du gardien picard.

Le Paris Saint-Germain peut continuer à rêver d'une saison sans faute, puisqu'en déplacement à Amiens le club de la capitale a pris son ticket pour la suite de la Coupe de la Ligue. Dominateur du début à la fin, le PSG a cependant attendu la seconde période pour faire la différence, malgré l'expulsion du portier de l'ASC dès la 34e minute suite à une faute sur Mbappé en dehors de la surface.

Il fallait un penalty de Neymar, suite à une légère faute sur le Brésilien, pour que le PSG trouve la faille (0-1, 53e), pour débloquer le score, le gardien remplaçant faisant un superbe match, et les poteaux étant favorables à Amiens. Mais Rabiot tuait le suspense en reprenant de la tête un corner, le ballon franchissait la ligne très nettement....mais la goal-line technology buguait encore. Heureusement pour l'arbitre, c'est l'assistance vidéo mise en place qui lui évitait un gros soucis, et logiquement Mr Rainville validait le deuxième but du PSG (0-2, 78e). Paris continue tranquillement sa route...