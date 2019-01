CdL : Le gardien de Monaco élimine Rennes après un match fou !

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, Rennes, Monaco.

1/4 de finale de la Coupe de la Ligue

Stade Louis II

AS Monaco bat Rennes : 1 à 1 (8 tab à 7)

Buts : Lopes (54e) pour l'AS Monaco; Bourigeaud (30e) pour le Stade Rennais

Après 90 minutes d'un match assez terne, Monaco et Rennes, qui étaient toujours à une score de parité (1-1), ont donc été obligés de se départager aux tirs au but. Et la séance a été pour le moins longue et spectaculaire, puisque Monaco a été deux fois en position de se qualifier, mais Glik et Naldo se rataient totalement. Les dix joueurs de chaque formation ayant tiré, sans qu'une différence se fasse, les deux gardiens devaient se livrer à cet exercice. Et si Koubek envoyait son tir au-dessus, Badiashile trompait le gardien rennais et qualifiait son équipe (8 tirs au but à 7) pour le dernier carré de la Coupe de la Ligue.