TV ‍: PSG - Reims, quelle heure et quelles chaînes pour la finale ‍?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Une semaine avant d’affronter l’Inter Milan en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va tout faire pour garder son bien en Coupe de France en finale face à Reims.

Quelle heure pour PSG - Reims ?

Après avoir dominé Lyon dans le Stade Pierre-Mauroy de Lille la saison dernière, le club de la capitale va retrouver son jardin, le Stade de France, là où le PSG a remporté tant de trophées ces dernières années. Mais pour accrocher la 16e Coupe de France à son palmarès, Paris va devoir venir à bout de Reims. Cette finale de CDF se jouera ce samedi 24 mai à 21h00 au Stade de France.

🏆 La 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 de la #CoupeDeFrance 2025 entre le @PSG_inside et @StadeDeReims se jouera à 𝐆𝐔𝐈𝐂𝐇𝐄𝐓𝐒 𝐅𝐄𝐑𝐌𝐄́𝐒 ce samedi soir au Stade de France 🏟️🙌#PSGSDR pic.twitter.com/y3XIWk9LDJ — Coupe de France (@coupedefrance) May 22, 2025

Sur quelles chaînes suivre PSG - Reims ?

Comme chaque année, la finale de la Coupe de France est un moment particulièrement attendu par le public tricolore. Et cette finale entre Paris et Reims sera disponible au plus grand monde, sachant qu’elle sera diffusée sur France 2 en clair, mais aussi sur beIN Sports 1 pour les abonnés de la chaîne qatarie.

Les compos probables de PSG - Reims :

Champion de France et vainqueur du Trophée des Champions, le PSG veut réaliser un nouveau triplé sur la scène nationale en remportant cette finale de Coupe de France. Histoire aussi de se mettre bien en confiance avant d’aller défier l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions à Munich la semaine prochaine, Paris va tout faire pour gagner un nouveau trophée. Pour ce match, Luis Enrique aura un groupe complet à sa disposition, et il devrait logiquement aligner son équipe-type comme ultime répétition générale.

🎥 Revivez le parcours du @PSG_inside en #CoupeDeFrance, pour se hisser en finale de l'édition 2024-2025 ! 🏆 pic.twitter.com/TKJqVYAAOH — Coupe de France (@coupedefrance) May 18, 2025

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Kvaratskhelia, Dembélé, Désiré Doué.

Qualifié en finale de la Coupe de France après avoir dominé des clubs amateurs comme Cannes, Bourgoin, mais aussi des formations de L1 comme Monaco ou Angers, Reims aura du mal à être pleinement concentré sur cette finale. Tout simplement parce qu’après une fin de championnat catastrophique, le SDR a fini barragiste de L1. Par conséquent, Reims a dû disputer son match aller contre Metz ce mercredi (1-1), avant de jouer sa survie la semaine prochaine au retour. Mais entre ces deux matchs à la vie à la mort, Reims ambitionne de remporter une première Coupe de France depuis les années 1950. C’est dire le moment historique que Reims s’apprête à vivre au Stade de France samedi. Mais pour que ce rêve devienne réalité, il faudra battre le PSG. Ce qui est possible, sachant que le SDR n’a pas perdu en championnat contre Paris cette saison (1-1 à l’aller et au retour). Pour ce match, Samba Diawara sera privé de Daramy, Fofana, Khadra ou Teuma.

🎥 Revivez le parcours du @StadeDeReims en #CoupeDeFrance, pour se hisser en finale de l'édition 2024-2025 ! 🏆 pic.twitter.com/jpEzvCodDb — Coupe de France (@coupedefrance) May 20, 2025

La compo probable de Reims : Diouf - Hiroki, Okumu, Kipré, Akieme - Patrick, Gbane, Atangana - Tia, Siebatcheu, Nakamura.