TV : La Coupe de France menacée par France Télévisions

Dans : Coupe de France.

Si la FFF décide de laisser la place aux seuls clubs professionnels pour réussir à finir la Coupe de France, le service public pourrait laisser tomber l'édition 2020-2021.

La Fédération Française de Football n’a pas l’intention de sacrifier la Coupe de France, malgré la situation sanitaire dans notre pays, laquelle a mis à l’arrêt la totalité des compétitions amateurs. Les têtes pensantes de la FFF ont donc imaginé une compétition qui voit les clubs professionnels s’affronter entre eux jusqu’aux 32es de finales, le tirage au sort ayant eu lieu la semaine passée. C’est au tour suivant que les amateurs, encore qualifiés, entreraient en lice. Tout cela est forcément rendu encore plus compliqué par les décisions des autorités qui doivent tenir compte de l’évolution du coronavirus. Et du côté de la Fédé on est prêt à finir la Coupe de France qu’avec les pros si cela devient trop compliqué pour maintenir les matches avec les amateurs. Autrement dit, Noël Le Graët pourrait relancer pour une année seulement, du moins on l’espère, une version « Coupe de la Ligue » de la Coupe de France.

Face à ce possible changement de format, France Football affirme ce mardi que France Télévisions, diffuseur historique la Coupe de France, pourrait jeter l’éponge. « France Télévisions s’inter­roge aujourd’hui très sé­rieusement sur le véritable intérêt de la retransmettre cette saison. Très attachée à la tradition et au «storytelling» que réservent les exploits des petits clubs fa­ce aux gros, la chaîne pu­blique est très inquiète sur le bon déroulement de la plus vieille des compéti­tions hexagonale (...) Si la situation sanitaire ne permet pas aux amateurs de participer normalement à la Coupe de France, il existe une réelle possibilité que Eurosport, co­-diffuseur historique, se retrouve seul à proposer des matches de la compétition, France Télévisions passant son tour pour cette fois », explique Arnaud Tulipier, qui rappelle que du côté de France 2 et France 3 on n'avait pas souhaité acheter les droits de la Coupe de la Ligue pour la même raison, à savoir une épreuve seulement entre professionnels.