TV : Duel Amazon-L'Equipe pour la Coupe de France !

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

La Fédération Française a lancé l'appel d'offres pour les droits de diffusion de la Coupe de France à partir de la saison prochaine. Après Eurosport et France TV, la bataille opposera deux nouveaux diffuseurs.

Cette saison, Amazon a décidé de partager la diffusion du championnat de Ligue 2 avec la chaîne L’Equipe, le média sportif diffusant le multiplex chaque samedi soir. Mais les deux devraient se retrouver en concurrence pour un dossier autrement plus spectaculaire puisque cela concerne une des épreuves les plus appréciées du grand public, la Coupe de France. Le contrat avec Eurosport et France Télévisions s’achevant après la prochaine finale entre Nice et Nantes, la FFF, organisatrice de l’épreuve, a donc remis en vente les droits de cette compétition qui rapportait 22 millions par saison. Et contrairement aux matchs de l’équipe de France, qui ont bien du mal à trouver un diffuseur capable de payer les droits exigés par Noël Le Graët, cela se bouscule déjà autour de la Coupe de France et de ses très nombreux matchs. Première chaîne à entrer dans la danse, Prime Vidéo, qui a démontré le sérieux de son travail en Ligue 1 et n’aura aucun mal à assurer la diffusion de cette compétition.

La Coupe de France en clair sur L'Equipe et en crypté sur Amazon ?

La finale de la #CoupeDeFrance opposera Nice 🆚 Nantes le samedi 7 mai prochain au @StadeFrance.

Découvrez toutes les infos billetterie 👇https://t.co/BTubEVO0FQ — Coupe de France (@coupedefrance) March 23, 2022

Mais la chaîne d’Amazon trouvera sur sa route la chaîne L’Equipe, qui a multiplié les acquisitions en matière de droits TV, et va donc faire une offre à la Fédération Française de Football annonce RMC. La radio affirme que si Prime Vidéo a vraiment fait de le Coupe de France un de ses objectifs, et fera donc l’effort qu’il faut pour en acquérir les droits, la chaîne du quotidien sportif n’a pas l’intention de servir de faire-valoir et tentera de rafler la mise, ou au moins une partie de la mise, l’idée étant peut-être que comme Eurosport et France Télévisions, Prime Vidéo et la chaîne L’Equipe se partagent les matchs de Coupe de France. On devrait connaître le ou les lauréats de cet appel d'offres après la finale de l'édition 2022 prévue le 7 mai au Stade de France.