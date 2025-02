Rennes sauve le PSG d'un sale coup

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

Au coeur d'un hiver musclé, le PSG va avoir un match contre Saint-Brieuc à gérer en Coupe de France. Mais le club breton a été obligé de délocaliser sa rencontre à Rennes, alors que son terrain est un vrai bourbier.

Au coeur des matchs de Ligue des Champions et de son cavalier seul en Ligue 1, le PSG doit aussi répondre présent en Coupe de France. Le tour de l’hexagone continue après Le Mans, Espaly et Lens et ce sera direction la Bretagne pour y défier Saint-Brieuc en quarts de finale. Après avoir fait tomber Nice, les Briochins ont appris qu’ils ne pourraient pas recevoir Paris dans leur stade historique mais vétuste de Fred-Aubert. L’enceinte de la formation de National 2 n’est pas aux normes pour une telle rencontre, et c’est une vraie bonne nouvelle pour les joueurs du PSG. Car l’état de la pelouse pose question, tant les pluies se sont enchainées en Bretagne ces dernières semaines. La formation briochine ne peut pas s’entrainer dessus, et pourrait même être obligée de délocaliser son prochain match de championnat contre Granville. « La pelouse du terrain d’honneur ressemble clairement à un champ de patates et on voit mal comment il pourrait être remis en état d’ici le match contre Granville (le 21 février). En l’état, je pense qu’il va falloir le délocaliser. Mais où ? », s’interroge le président-entraineur Guillaume Allanou dans les colonnes de Ouest-France.

Le PSG évite le champ de patates

🇫🇷 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙚 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚 🏆



Fred Aubert ne pouvant accueillir le match de quart de finale de Coupe de France de Football qui opposera le Stade Briochin au @PSG_inside, le match se jouera au 𝗥𝗼𝗮𝘇𝗵𝗼𝗻 𝗣𝗮𝗿𝗸!



"𝘗𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘢𝘪𝘳𝘦𝘴 𝘥𝘶 𝘚𝘵𝘢𝘥𝘦 𝘙𝘦𝘯𝘯𝘢𝘪𝘴… pic.twitter.com/IEt476oCRY — Stade Briochin (@StadeBriochin) February 12, 2025

Pour la venue du PSG, le problème est réglé car, Guingamp ayant aussi des difficultés avec sa pelouse sollicitée par Brest en Ligue des Champions, Rennes a bien voulu accueillir Saint-Brieuc. Ce sera donc le Roazhon Park pour ce match en semaine du mercredi 26 février sur une pelouse correcte et dans un stade que les joueurs parisiens connaissent par coeur. Le défi de Saint-Brieuc est désormais de remplir les 30.000 places du stade rennais, et de gérer le déplacement de ses supporters. Mais pour le PSG, c’est un gros ouf de soulagement, alors que les éventuels 1/8e de finale de la Ligue des Champions auront lieu quelques jours plus tard.