Rennes-PSG payant sur Internet, la FFF s'est réveillée

Dans : Coupe de France, Coupe, PSG, Rennes.

Depuis plusieurs heures, la grogne monte clairement du côté des supporters du Paris Saint-Germain et du Stade Rennais, ainsi que tous les amoureux du football. En apprenant qu'ils allaient potentiellement être privés de ce choc des 32es de finale de la Coupe de France dimanche soir, sachant qu'il sera diffusé que sur Eurosport Player et non pas sur une chaîne de télévision, les différents suiveurs du football français ont crié au scandale.

Le dispositif mis en place par Eurosport, qui propose donc de faire payer un abonnement supplémentaire sur internet pour voir ce match, divise, et la Fédération Française de Football veut que cela change. En effet, selon RMC, l'organisateur de la Coupe de France « cherche à trouver une solution pour que le match soit diffusé par Eurosport à la télévision et non uniquement sur Internet ». Mécontente du dispositif de diffusion, la FFF discute donc actuellement avec la chaîne, même s'il reste surtout à savoir ce qui est prévu dans le contrat des droits, et si l'instance a le pouvoir de remettre ce match en direct à la télévision.