Rennes arrache la Coupe Gambardella à la dernière minute

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

En lever de rideau de la finale de la Coupe de France, le Stade Rennais affrontait Dijon en finale de la Coupe Gambardella au Stade de France. Une rencontre spectaculaire finalement remportée par le Stade Rennais (3-2).

Après avoir mené 2-0, le club breton avait vu son adversaire revenir à 2-2. Mais, alors que l'on entamait le temps additionnel, sur un superbe service de Rosier, Meïté trompait le portier dijonnais et permettait à Rennes de remporter la Coupe Gamberdella (3-2). C'est la quatrième fois, après 1973, 2003 et 2008, que le Stade Rennais gagne ce trophée, l'équipe bretonne revenant au niveau de Lyon, Nîmes et l'AS Saint-Etienne, mais derrière Monaco (4) et Auxerre (7).