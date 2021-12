Paris et Lyon virés ? La FFF rendra son jugement le 28 décembre

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

La Fédération Française de Football ne traîne pas en route, puisque 72 heures après les incidents du match Paris-OL en Coupe de France, l'instance a déjà tout organisé.

Action, réaction. Dès samedi, Roxana Maracineanu avait demandé à Noël Le Graët de ne pas laisser traîner les choses suite aux violences commises la veille par des supporters de l’Olympique Lyonnais, et à priori des Ultras du PSG, lors du match de Coupe de France entre le Paris Football Club et l’OL. Tandis que chaque camp se renvoie la balle, en faisant intervenir ses influenceurs préférés histoire d'attiser le feu, la commission de discipline de la Fédération Française de Football s’est donc saisie ce lundi de l’ensemble du dossier. Bien évidemment, il ne fallait pas s’attendre à une réponse dans la journée, puisque l’instance doit précisément instruire les éléments fournis par Paris et Lyon, mais également pas les officiels présents au stade. Cependant, on sait déjà comment va se goupiller la suite des événements.

Paris et Lyon reçus dans une semaine par la FFF

Dans un communiqué, la FFF a en effet précisé le calendrier. « Réunie ce jour en urgence pour traiter les incidents de Paris FC-Olympique Lyonnais en 32e de finale de Coupe de France, vendredi 17 décembre, au stade Charléty, la Commission de Discipline de la Fédération Française de Football a lancé l’instruction. Les parties seront auditionnées lundi 27 décembre. La Commission de Discipline rendra ses décisions le mardi 28 décembre au plus tard, avant les 16es de finale de la compétition qui se déroulent les 2 et 3 janvier 2022 », précise la Fédération Française de Football, qui recevra donc les dirigeants parisiens et lyonnais dans une semaine avant de trancher 24 heures plus tard. Le vainqueur sur tapis vert de ce match affrontera Lille, à moins que la FFF décide d'exclure les deux clubs.