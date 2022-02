Nice-OM : Jean-Pierre Rivère rassure Dimitri Payet

Dans : Coupe de France.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, l’OM revient à l’Allianz Riviera pour défier Nice, six mois après les terribles incidents du mois d’août en championnat.

La tension sera maximale mercredi soir à l’occasion du quart de finale de la Coupe de France entre l’Olympique de Marseille et Nice. Il y a tout juste six mois, de violents incidents avaient éclaté lors du match de championnat entre ces deux équipes. Dimitri Payet avait été victime d’un jet de bouteille en plein visage et la pelouse avait été envahie avant que le match ne soit définitivement interrompu. C’est donc logiquement dans un contexte tendu que les deux équipes se retrouvent à l’Allianz Riviera ce mercredi en Coupe de France. Mais cette fois, hors de question pour Nice d’avoir à gérer des incidents. Dans une interview accordée à Nice Matin, le président azuréen Jean-Pierre Rivère a mis en garde ses supporters, expliquant notamment qu’en cas d'incidents, les sanctions à l’encontre de l’OGC Nice seront très lourdes.

Jean-Pierre Rivère prévient les supporters de Nice

« Ce rendez-vous a une saveur particulière pour tout le monde, compte tenu de la rivalité, du match aller et du contexte, Je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'une personne ou plusieurs viennent perturber ce match après ce qu'il s'est passé. Ce serait d'une irresponsabilité totale et viendrait pénaliser une fois encore le club. Je ne peux pas croire que cela puisse se passer ainsi. Les sanctions peuvent faire très mal. Il faut que tout le monde en soit conscient. Je n'ai qu'un souhait, voir un beau match et montrer que le public niçois est un beau public, irréprochable, capable de pousser son équipe vers la qualification » a prévenu Jean-Pierre Rivère, qui sera impitoyable avec ses supporters en cas d’incident contre l’OM mercredi soir. La rencontre sera donc particulièrement suivie, en espérant que Dimitri Payet et ses coéquipiers passent enfin un match chaud à l'extérieur tranquillement sur le plan de la sécurité.