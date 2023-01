Le PSG écouté, la FFF décale son match

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

En tournée en Arabie Saoudite dans une semaine, le PSG avait demandé à la Fédération Française de Football de pouvoir décaler son match de 16e de finale de Coupe de France. Ce sera le cas puisque la rencontre contre un adversaire qui reste à désigner aura lieu le 23 janvier à 20h45 et sera retransmis sur BeIN Sports. Encore faut-il que les deux matchs en retard, du 8e tour et des 32e de finale, ait lieu d’ici là, puisque Reims Saint-Anne (N3) doit affroner Wasquehal (N2), et le vainqueur affrontera Pays de Cassel (R1) pour pouvoir s’opposer au PSG.