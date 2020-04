Foot : Fini pour le foot amateur, la finale ASSE-PSG sauvée ?

Dans : Coupe de France.

Ce jeudi, la FFF devrait annoncer la fin de toutes les compétitions chez les amateurs, seule la finale de la Coupe de France, organisée par la Fédé, pourrait se tenir.

Sauf grosse surprise, et après l’intervention du Président de la République, qui a prolongé le confinement jusqu’au 11 mai, Noël Le Graët proposera jeudi au comité exécutif de la FFF de mettre un terme dès maintenant aux différents championnats amateurs, et cela jusqu’au National. Il restera encore à finaliser les règles afin d’aboutir à des descentes et des montées dans toutes les divisions.

Selon L’Equipe, la priorité pour la Fédération Française de Football sera de faire jouer la finale de la Coupe de France entre l’AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain, initialement prévue le 25 avril au Stade de France. Afin de pouvoir éventuellement accueillir du public, la FFF est prête à programmer cette rencontre après la mi-juillet, même si le créneau sera court compte tenu de la reprise de la Ligue 1 en août et de la possible participation du PSG à une phase finale de Ligue des champions décalée aussi en août. De son côté, la Coupe Gambardella va s'arrêter là.