Chauvigny - OM : Quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Pour son premier match de l’année 2022, l’Olympique de Marseille défiera l’US Chauvigny (N3) dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France.

Quelle heure pour regarder Chauvigny - OM ?

Après avoir reçu le Cannet Rocheville, un autre club de National 3, au Stade Vélodrome au tour précédent, le club phocéen se déplacera cette fois au Palais des Sports de Beaublanc, à Limoges. Cette rencontre se jouera le dimanche 2 janvier à 21 heures. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

À noter que ce match ne fera pas le plein à Limoges, car même si l'instauration des jauges ne sera effective que le 3 janvier dans les stades, la préfecture de Haute-Vienne a décidé de limiter le nombre de spectateurs à 8 000, au lieu des 13 000 places habituelles.

Sur quelle chaîne suivre Chauvigny - OM ?

Cette affiche du premier week-end foot de la nouvelle année sera diffusée en exclusivité sur Eurosport 2.

La compo probable de l’OM contre Chauvigny :

Alors qu’une vague de Covid frappe plusieurs clubs français en cette période de fêtes, l’effectif de l'OM n'est épargné, puisque Konrad De la Fuente et Pol Liorla sont positifs. Autant dire que Jorge Sampaoli ne disposera pas d'un groupe au complet pour ce déplacement chez les amateurs de Chauvigny, surtout que Gueye et Dieng sont en préparation pour la CAN.

La compo probable de l'OM : Pau Lopez - Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Rongier, Kamara, Gerson - Under, Milik, Payet.