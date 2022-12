Châteauroux-PSG, la Coupe fait faire des folies

Dans : Coupe de France.

Par Adrien Barbet

Le PSG affronte Châteauroux lors du 32e de finale de la Coupe de France. Un match qui se déroulera le 6 janvier 2023 et qui pourrait battre un record d'affluence pour le stade Gaston Petit.

Ce mardi 20 décembre, la billetterie du match entre le PSG et Châteauroux a ouvert ses portes au public. Les fans de La Berrichonne se sont immédiatement rendus au guichet pour prendre des places. Selon les informations de France 3 régions, il y avait plus de 400 mètres de queue avec des fans présents depuis 2h00 du matin. Les stars parisiennes Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont notamment attendues pour cette rencontre. Les trois joueurs qui viennent de terminer la Coupe du monde ont une chance de faire leur retour à la compétition face au club de National, même si c'est loin d'être une garantie. Le record d'affluence a de fortes chances d'être battu. Pour cela, il faudra dépasser les 15 896 personnes. Un record qui date de 1998. À l'époque, Châteauroux évoluait en Ligue 1 et affrontait l'OM. Ce match de Coupe de France est déjà l'attraction de la région du Centre-Val de Loire pour le début de l'année 2023. 17.000 spectateurs sont espérés pour remplir le stade de Châteauroux.