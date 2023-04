CdF : Une Coupe sans Français, le TFC l'a fait

Dans : Coupe de France.

Par Adrien Barbet

Vainqueur 5-1 du FC Nantes en finale de la Coupe de France, Toulouse a remporté son premier trophée dans l'exercice en alignant un onze 100% étranger. Une première dans l'histoire de la Coupe de France.

Il n'y a pas eu match entre Nantes et Toulouse lors de la 106e édition de la Coupe de France. Les Toulousains ont facilement étrillé les Canaris avec notamment quatre buts en l'espace de 31 minutes. Déjà menacés par une descente en Ligue 2, les Nantais poursuivent leur spirale négative dans cette fin de saison éprouvante. Vainqueur du trophée la saison passée, le FCN n'a pas existé contre le promu. Outre la victoire singulière de Toulouse, c'est la première fois qu'une équipe s'empare de la Coupe de France avec un onze 100% étranger, en termes de nationalité sportive. En effet, Philippe Montanier, le coach du Téfécé, n'a aligné aucun joueur français. Une première dans l'histoire des finales de la Coupe de France.

Toulouse, un groupe multiculturel

Contre Nantes, trois joueurs toulousains alignés sont Néerlandais. Branco Van den Boomen, Thijs Dallinga et Stijn Spierings. C'est la nationalité la plus représentée du onze de Philippe Montanier. Deux joueurs sont Danois avec les défenseurs Rasmus Nicolaisen et Mikkel Desler. Puis l'Algérien Fares Chaïbi, le Marocain Zakaria Aboukhlal, le Belge Brecht Dejaegere, le Chilien Gabriel Suazo, le Norvégien Kjetil Haug et l'attaquant du Cap Vert, auteur d'un doublé Logan Costa complètent le onze de départ. À noter qu'il n'y a que quatre joueurs français dans l'effectif de Toulouse durant cet exercice 2022/2023. C'est notamment ce qui a fait la force de l'équipe de Philippe Montanier tout au long de la compétition. Le vestiaire a ainsi fêté la victoire dans plusieurs langues avec le Français, l'Anglais, l'Espagnol ou même le Japonais. Actuellement douzième de la Ligue 1, Toulouse est quasiment assuré de se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine et peut déjà commencer à envisager une saison plus haletante en championnat.