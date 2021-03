CdF : PSG-Lille pose vraiment problème, l’horaire change encore !

Dans : Coupe de France.

Initialement prévu en même temps que les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le huitième de finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Lille a été avancé en raison du parcours européen des Parisiens. La rencontre avait été fixée au mercredi 17 mars à 14 heures, un horaire vivement critiqué et apparemment décidé par le diffuseur France 3.

La polémique a pris une telle ampleur que ce vendredi en début d’après-midi, on apprenait que le match était décalé à 16h45. L’épisode semblait alors terminé... jusqu’à la dernière communication des deux clubs concernés. En effet, le PSG et le LOSC ont finalement annoncé que leur prochaine confrontation débuterait à 17h45, toujours le mercredi 17 mars. Cette fois, c'est la bonne ? A noter que la diffusion est maintenant prévue sur France 2 et Eurosport 2.