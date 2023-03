CdF : Nantes élimine Lens et fait durer son rêve !

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

1/4 de finale de la Coupe de France

Stade de la Beaujoire (huis clos)

FC Nantes bat RC Lens : 2 à 1

Buts : Delort (31e sp, 59e sp) pour Nantes; Fofana (28e) pour Lens

Le FC Nantes n'a pas l'intention de lâcher si facilement la Coupe de France gagnée en 2022, et c'est le RC Lens qui en a fait les frais (2-1) ce mercredi en quart de finale.

Dans une ambiance qui rappelait la période covid, puisque ce match se jouait dans un stade vide où l'on pouvait entendre les deux entraîneurs, les Nantais avaient fort à faire pour espérer rejoindre le dernier carré de la Coupe de France. En effet, la formation de Kombouaré avait face à elle le RC Lens, valeur sûre de la Ligue 1 même si les Nordistes ont actuellement un petit trou d'air. Ce sont d'ailleurs les visiteurs qui ouvraient le score par Fofana (0-1, 28e) après une entame de match très animée. Mais la joie lensoise était de courte durée, puisque deux minutes plus tard Delort égalisait sur penalty (1-1, 31e).

Delort qualifie Nantes, une histoire de pénos

C'est ce même Delort qui après la pause donnait l'avantage aux Canaris, et là encore sur un penalty accordé par Clément Turpin (2-1, 59e). Au fil des minutes, Lens se ruait à l'assaut pour tenter d'égaliser et était tout proche de le faire, Fulgini trouvant le poteau nantais à la 86e. Tenant du titre, Nantes ne lâchait rien et obtenait son ticket pour le dernier carré de la Coupe de France. Pour Lens, il va désormais falloir se relancer histoire de ne pas tout perdre dans la dernière ligne droite.