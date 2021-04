CdF : Montpellier arrache sa qualification à 10

Dans : Coupe de France.

Dans un match très mal parti, Montpellier s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France.

Après une mauvaise relance, Hilton commentait en effet une faute dans la surface qui lui valait un carton rouge, en plus du pénalty. Ouadoudi transformait la sentence (1-0, 25e) et la formation du Canet-en-Roussillon prenait les devants. Mais après la pause, le pensionnaire de Ligue 1 rétablissait l’équilibre par Delort (1-1, 60e), avant de s’imposer en fin de rencontre sur un pénalty de ce même Delort (1-2, 84e). Dur à digérer pour le club catalan, pensionnaire de National 2, et qui voit son aventure se terminer de manière impitoyable. Montpellier rejoindre le GFA 74, qualifié un peu plus tôt aux dépens de Toulouse (2-0).