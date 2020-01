CdF : Le PSG sans Neymar ni Mbappé contre Linas-Montlhéry ?

Dans : Coupe de France.

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain affronte Linas-Montlhéry en 32es de finale de la Coupe de France. Mais avec quelle équipe ?

Le doute est complet puisque le champion de France n’a tout simplement pas communiqué son groupe de joueurs retenus pour cette partie. Au fil de l’après-midi, les premières informations filtrent et à en croire RMC, le Paris Saint-Germain devrait faire sans Kylian Mbappé, Neymar et Mauro Icardi ce dimanche soir. L’occasion sans doute pour certains remplaçants habituels tels qu’Eric-Maxim Choupo-Moting ou encore Pablo Sarabia de disputer ce match de rentrée du Paris Saint-Germain et ainsi marquer des points…