CdF ‍: Le PSG pulvérise Reims pour sa 16e victoire en coupe

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Finale de la Coupe de France 2025 :

Stade de France

PSG-Reims 3-0

Buts : Barcola (16e , 19e), Hakimi (43e)

Le PSG n'a laissé aucune chance à Reims de gagner la coupe de France. Les Parisiens l'ont emporté 3-0, un avantage acquis dès le repos.

Un finaliste de Ligue des champions contre une équipe menacée de relégation en Ligue 2. Ce PSG-Reims était déséquilibré sur le papier. Même si Kvaratskhelia était forfait de dernière minute, les Rémois n'y croyaient pas longtemps dans ce match. Paris dominait nettement les débats et les buts ne tardaient pas à venir. Barcola était trouvé par Doué en profondeur et il trompait Diouf. Le duo de jeunes parisiens frappait encore trois minutes plus tard pour le doublé de l'ancien lyonnais. Le festival parisien était poursuivi par un but de Hakimi. Le score aurait pu être plus lourd sans les nombreux arrêts de Diouf et les montants touchés par le PSG. Le gardien rémois détournait notamment un tir de Dembélé sur sa barre (63e).

#CoupeDeFrance ⚽️|⚡️ On prend les mêmes et on recommence, Doué à la passe, Barcola à la conclusion, et ça fait 2-0 ! #PSGSDR #CDF



📺 Suivez la finale de la Coupe de France en direct : https://t.co/5h7lNF1UDi pic.twitter.com/kArDNhw4jO — francetvsport (@francetvsport) May 24, 2025

3-0, le PSG gagne facilement sa 16e coupe de France et peut penser à la finale de Ligue des champions. Reims peut se tourner sur son maintien en Ligue 1 avec le barrage retour à venir contre Metz jeudi prochain.