CdF : La FFF prend une décision historique pour la Coupe de France

C’est passé totalement inaperçu entre les décisions au sujet du nombre de clubs en Ligue 1 notamment, mais le Comex de la Fédération Française de Football a voté en faveur d’un changement radical dans l’histoire de la Coupe de France. En effet, si la FFF n’a pas communiqué à ce sujet, se voulant probablement discrète, la prolongation a été supprimée définitivement des matchs de Coupe de France à partir de la saison 2020-2021, et pour les saisons suivantes également. Ce n’est donc pas lié à un problème de calendrier avec la saison exceptionnelle qui arrive.

« Du 1er tour jusqu’aux demi-finales incluses, en cas de résultat nul à l’issue du temps réglementaire, les équipes se départageront directement par l’épreuve des coups de pied au but, dans les conditions fixées par les Lois du Jeu », a fait savoir la FFF, qui maintient donc la prolongation de 2x15 minutes pour la finale, mais pas pour les autres matchs. C’est donc la fin de la prolongation qui permettait aux équipes de se départager en cas d’égalité après 90 minutes, et donnait parfois lieu à des scénarios que seule la coupe peut offrir, avec des joueurs qui vont au bout d’eux-mêmes. Nul doute que le coup de pression des diffuseurs aura aidé, les télévisions pouvant désormais arriver à fixer des horaires encore plus tardifs pour le coup d’envoi des matchs en prime-time, sans avoir peu de voir la rencontre se terminer à quasiment minuit.