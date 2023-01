CdF : L'OM reste solide et écarte Rennes

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, 1/16e de finale

Orange Vélodrome

OM-Rennes 1-0

But : Guendouzi (59e)

Plus constant sur le match, l'OM a trouvé la faille grâce à Guendouzi pour l'emporter 1-0 sur Rennes. Les Marseillais sont en huitièmes de finale de la coupe de France.

Souverain en Ligue 1 avec 6 succès d'affilée, l'OM ne comptait pas réduire l'allure en coupe de France. Dans une compétition qui le fuit depuis 34 ans, le club marseillais avait un gros obstacle à négocier : le Stade Rennais. Face aux tombeurs du PSG dimanche, les Marseillais n'étaient pas frileux. Ils dominaient le début de match et passaient proches d'ouvrir le score. Sur un bon pressing, Sanchez ratait le cadre de près (2e) puis Malivovskyi faisait admirer la puissance de sa frappe sur un coup-franc placé sur l'équerre (9e). Les Phocéens accumulaient les occasions mais aussi les positions de hors-jeu en première période devant des Rennais heureux d'en rester là.

Les Bretons étaient plus fringants en fin de première période mais surtout après le repos. Ils posaient le pied sur le ballon et la supériorité marseillaise était plus invisible. Heureusement pour le public du Vélodrome, la lumière arrivait des pieds phocéens. Majer perdait le ballon au milieu, Veretout remontait le cuir jusqu'à la surface rennaise et servait Guendouzi qui fusillait Alemdar. L'OM avait fait le plus dur même si le Stade Rennais dominait la fin de match. Assignon ratait notamment une grosse occasion, étant pourtant placé à quelques mètres des buts de Pau Lopez. Une dernière frappe de Santamaria heurtait la barre marseillaise à la dernière seconde. Des regrets pour les Rennais mais un bonheur pour Marseille, vainqueur de son huitième match de rang et qualifié pour les huitièmes de finale.