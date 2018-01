CdF : Folie furieuse à Nantes, le TFC passe à la trappe !

Dans : Coupe de France, FC Nantes, TFC, Auxerre.

Dans un match totalement fou, Nantes a été éliminé de la Coupe de France par Auxerre à La Beaujoire (3-4). Pendant ce temps, Toulouse est tombé dans le piège de Bourg-en-Bresse (2-0).

La folie de la Coupe de France, cela concerne aussi les clubs professionnels. Dans une affiche opposant une L1 à une L2, Nantes et Auxerre sont passés par toutes les émotions à La Beaujoire. A la surprise générale, l’AJA menait 0-3 après la demi-heure de jeu, suite aux buts de Konate, Pallois (csc) et Aye. Mais c’était sans compter sur la réaction du 5e de L1, qui revenait à 3-3 grâce à un doublé de Thomasson et à une véritable mine de Léo Dubois. Finalement, Auxerre a créé la sensation en profitant de l’expulsion de Lima pour marquer le but de la victoire par Sangare à un quart d’heure du terme.

Sans Pascal Dupraz, remercié en début de semaine, Toulouse est, de son côté, tombé dans le panneau à Bourg-en-Bress. Avec un onze de départ très peu remanié, le TFC s’est incliné 2-0. Autre club de Ligue 1 en lice, Caen est passé aux tirs au but face à Canet-Roussillon (1-1, 3-4).