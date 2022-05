CDF Féminine : Le PSG sauve sa saison en collant un 8-0

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Finale de la Coupe de France Féminine :

Stade Gaston-Gérard, Dijon.

Le PSG Féminin bat Yzeure : 8 à 0.

Buts pour le PSG Féminin : Katoto (3e, 7e, 31e), Dudek (9e), Lawrence (12e, 59e) et Dabritz (13e, 72e).

Face au club auvergnat de D2, le PSG féminin a donc fait respecter la logique pour s’adjuger la troisième Coupe de France de son histoire après 2010 et 2018. Avec ce trophée, l’équipe de Didier Ollé-Nicolle sauve donc un peu sa saison, malgré les déboires extra-sportifs et les revers face à l’OL en Ligue des Champions et en championnat.