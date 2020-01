CdF : Ça passe pour Lille et l'ASSE, l'OM embourbé !

Dans : Coupe de France.

Ce dimanche à 14h15, plusieurs matchs des 32es de finale de la Coupe de France étaient à l’affiche. Des gros de L1 étaient concernés comme l’ASSE, Lille ou encore l’Olympique de Marseille.

Opposé à Raon-l’Etape (N3), le LOSC de Christophe Galtier s’est fait peur sur la fin mais a tout de même décroché sa qualification (3-2) grâce à des buts de Luiz Araujo, Fonte et Rémy. De son côté, Saint-Etienne n’a pas tremblé une seconde face à Bastia-Borgo (N1) en s’imposant (3-0). Les buteurs foréziens se nomment Nordin (x2) et Fofana. Sur la pelouse de Reims Sainte-Anne (R1), Montpellier s’est imposé d’un petit but (1-0) grâce à Hilton.

Tout se passe avec beaucoup moins de sérénité pour l’Olympique de Marseille. Sur la pelouse de Trélissac, les hommes de Villas-Boas vont disputer la prolongation… à dix contre onze. Payet a rapidement répondu à l’ouverture du score de Trélissac mais en fin de match, Sakaï a été expulsé.