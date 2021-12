CdF : Bordeaux colle un 10-0, Nice passe en tremblant

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Avant l'affiche de ce dimanche entre Feignies-Aulnoye (N3) et le PSG, les 32es de finale de la Coupe de France se poursuivaient en ce début de soirée. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Bordeaux a fait respecter son rang. En difficulté en L1, le FCGB a effectivement collé un énorme 10-0 à Jumeaux M'Zouasia (R1 de Mayotte), avec notamment un quadruplé de M’Baye Niang. Sinon, l’OGC Nice a juste assuré l’essentiel à Cholet (National), grâce à un but de Delort (1-0). Et le dernier club de L1 en piste, à savoir Brest, est passé au bout du suspense à Dinan Lehon (N3), lors d'une séance de tirs au but interminable (0-0, 12-13 tab).



Résultats des matchs de 18h20 :

Bordeaux (L1) - Jumeaux M'Zouasia (R1) 10-0

Cholet (Nat) - Nice (L1) 0-1



Dinan Lehon (N3) - Brest (L1) 0-0, 12-13 aux tirs au but

Montauban (R2) - La Roche VF (N3) 1-2



Chauvigny (N3) - C' Chartres Football (N2) 2-1