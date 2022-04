Caen et l'OL en finale de la Gambardella

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

C’était le jour des demi-finales pour la Coupe Gambardella, la Coupe de France réservée aux moins de 19 ans, et qui sert souvent de révélateur pour les centres de formation en France.

L’OL s’est qualifié grâce à sa victoire 3-1 face à Troyes, tandis que l’autre demi-finale a été bouillante. Dans un stade D’Ornano bien garni, le SM Caen et Rennes se sont rendus coups pour coups avec un match nul 3-3. C’est Malherbe qui est passé lors de la séance des tirs au but (5-3 tab), et affrontera donc Lyon le samedi 7 mai au Stade de France.