Sondage : La France sera-t-elle qualifiée pour le Mondial dès jeudi soir ?

Jeudi soir, la France affrontera l'Ukraine au Parc des Princes afin d'officialiser son billet pour le Mondial 2026. La dernière fois que les Bleus ont joué un match décisif dans ce stade, c'était contre la Bulgarie en 1993 et on connaît la suite.

Pensez-vous que cette fois, Kylian Mbappé et ses coéquipiers font s'assurer une place pour la prochaine Coupe du Monde ?

