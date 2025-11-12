ICONSPORT_272676_0016

Sondage : La France sera-t-elle qualifiée pour le Mondial dès jeudi soir ?

Coupe du monde 202612 nov. , 21:40
parClaude Dautel
0
Jeudi soir, la France affrontera l'Ukraine au Parc des Princes afin d'officialiser son billet pour le Mondial 2026. La dernière fois que les Bleus ont joué un match décisif dans ce stade, c'était contre la Bulgarie en 1993 et on connaît la suite.
Pensez-vous que cette fois, Kylian Mbappé et ses coéquipiers font s'assurer une place pour la prochaine Coupe du Monde ?
N'hésitez pas à laisser un commentaire en plus de votre vote.
0
Loading