Coupe du Monde 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de vendredi

Coupe du monde 202614 nov. , 00:00
parAlexis Rose
0
Qualifications pour la Coupe du Monde 2026 - Zone Europe :
Vendredi 14 novembre
18h00 : Finlande - Malte 
20h45 : Croatie - Iles Féroé
Gibraltar - Monténégro
Luxembourg - Allemagne (sur L'Equipe Live)
Pologne - Pays-Bas (sur L'Equipe Live)
Slovaquie - Irlande du Nord

WC Qualification Europe

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Slovaquie
94301523
2
Allemagne
94301835
3
Irlande du Nord
64202651
4
Luxembourg
04004110-9
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Suisse
104310909
2
Kosovo
7421134-1
3
Slovénie
3403125-3
4
Suède
1401327-5
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Danemark
10431012111
2
Écosse
104310725
3
Grèce
34103710-3
4
Biélorussie
04004215-13
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
France
13541013310
2
Ukraine
75212811-3
3
Islande
752121394
4
Azerbaïdjan
15014213-11
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Espagne
12440015015
2
Turquie
9430113103
3
Géorgie
3410369-3
4
Bulgarie
04004116-15
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Portugal
1053111165
2
Hongrie
85221972
3
R. d'Irlande
75212651
4
Arménie
35104210-8
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Pays-Bas
16651022319
2
Pologne
1364111046
3
Finlande
107313813-5
4
Lituanie
37034611-5
5
Malte
26024116-15
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Autriche
15650119316
2
Bosnie-Herzégovine
1364111358
3
Roumanie
1063121165
4
Chypre
872231192
5
Saint-Marin
07007132-31
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Norvège
21770033429
2
Italie
18760120812
3
Israël
973041519-4
4
Estonie
48116821-13
5
Moldavie
17016428-24
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Belgique
14642021615
2
M. du Nord
1373401239
3
Pays de Galles
10631213103
4
Kazakhstan
77214812-4
5
Liechtenstein
06006023-23
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Angleterre
21770020020
2
Albanie
147421734
3
Serbie
10731379-2
4
Lettonie
57124413-9
5
Andorre
18017316-13
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Croatie
16651020119
2
R. tchèque
1374121284
3
Îles Féroé
1274031064
4
Monténégro
66204413-9
5
Gibraltar
06006220-18
Tout afficher
0
ICONSPORT_277063_0358
Equipe de France

France-Ukraine : Didier Deschamps félicite deux joueurs

Odobert
PSG

PSG : Ce Titi qui veut faire pleurer Paris en C1

France
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : France, Angleterre… Les pays qualifiés dans la zone Europe

Les supporters de Newcastle prévenus, Marseille c'est chaud

Faut pas exagérer, tous les quartiers de Marseille ne sont pas mal famés. Mais la Canebiere c'est clair que c'est pas les Champs Élysées.... En même temps mieux vaut prévenir que guérir car a une heure avancée de la nuit les loup garous sont de sorties dans certains quartiers de Marseille

CdM 2026 : Mbappé qualifie la France pour le Mondial !

Mbappe a été top dans l'après matchs sur TF1, franchement il a été très bon avec les mots justes sur lui même, l'équipe de France et l'hommage au 13 novembre. C'est rare de voir ce niveau de communication d'un joueur. Il a été aussi bon pendant qu'après le match !

20 millions d’euros et Morton va quitter l’OL

"un Turc que personne connais" Si toi tu ne le connais pas c'est une chose, mais croire et dire que personne ne le connait... Ouf Ça me rappelle Sergio33 quand il disait : "Fabrizio Romano ? Mdr Bla... bla... bla... ^^" Ou encore (toujours signé Sergio) concernat des infos du Financial Times : "Encore des infos bidons"... Ton commentaire est de la même trempe.

Julian Alvarez au PSG en janvier, il fait le forcing

Si nous avons Alvarez j' aurais une larme pour Ramos

CdM 2026 : Mbappé qualifie la France pour le Mondial !

En France nous avons un gros réservoir de talent, et nous avons beaucoup de blessure, quand dembelé et doué vont revenir on aura encore plus de talent

