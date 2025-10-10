ICONSPORT_269801_0010
Kylian Mbappe lors de France-Islande

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de vendredi

Coupe du monde 202610 oct. , 00:00
parAlexis Rose
0
Qualifications pour la Coupe du Monde 2026 :
16h00 : Kazakhstan - Liechtenstein
20h45 : Allemagne - Luxembourg (sur L'Equipe Live)
Belgique - Macédoine du Nord (sur La Chaine L'Equipe)
France - Azerbaïdjan (sur TF1)
Irlande du Nord - Slovaquie
Islande - Ukraine (sur L'Equipe Live)
Kosovo - Slovénie
Suède - Suisse (sur L'Equipe Live)

WC Qualification Europe

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Slovaquie
62200303
2
Allemagne
32101330
3
Irlande du Nord
32101440
4
Luxembourg
0200214-3
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Suisse
62200707
2
Kosovo
3210124-2
3
Suède
1201124-2
4
Slovénie
1201125-3
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Danemark
42110303
2
Écosse
42110202
3
Grèce
32101541
4
Biélorussie
0200217-6
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
France
62200413
2
Islande
32101624
3
Ukraine
1201113-2
4
Azerbaïdjan
1201116-5
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Espagne
62200909
2
Turquie
3210138-5
3
Géorgie
32101532
4
Bulgarie
0200206-6
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Portugal
62200826
2
Arménie
3210126-4
3
Hongrie
1201145-1
4
R. d'Irlande
1201134-1
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Pays-Bas
10431014311
2
Pologne
105311844
3
Finlande
7521268-2
4
Lituanie
3503257-2
5
Malte
25023112-11
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Autriche
124400927
2
Bosnie-Herzégovine
1254011138
3
Roumanie
752121064
4
Chypre
4511357-2
5
Saint-Marin
05005118-17
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Norvège
15550024321
2
Italie
943011275
3
Israël
9530215114
4
Estonie
35104513-8
5
Moldavie
05005325-22
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
M. du Nord
1153201129
2
Belgique
10431017413
3
Pays de Galles
1053111165
4
Kazakhstan
35104311-8
5
Liechtenstein
05005019-19
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Angleterre
15550013013
2
Albanie
85221532
3
Serbie
7421145-1
4
Lettonie
4511326-4
5
Andorre
05005010-10
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Croatie
12440017116
2
R. tchèque
1254011165
3
Monténégro
6520349-5
4
Îles Féroé
6520345-1
5
Gibraltar
05005217-15
Tout afficher
0
Articles Recommandés
Ekitike Mbappe Rabiot France
Equipe de France

EdF : Mbappé et Ekitike, les ex-du PSG prennent la relève

Coupe du Monde 2026
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de jeudi

Gilberto Mora
PSG

Le Real va encore donner une leçon au PSG

ol john textor vire de partout il est ecoeure iconsport 265299 0156 398513
OL

Le plan de John Textor pour ruiner l'OL

Fil Info

23:00
EdF : Mbappé et Ekitike, les ex-du PSG prennent la relève
22:48
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de jeudi
22:30
Le Real va encore donner une leçon au PSG
22:00
Le plan de John Textor pour ruiner l'OL
21:30
OM : De Zerbi se ridiculise, Di Meco a honte
21:00
PSG : Luis Campos veut recruter son petit protégé
20:40
OL : Textor a de grosses dettes, Ares lui donne un sursis
20:20
La FIFA demande de laisser Israël tranquille
20:00
OM : Pierre Ménès retourne sa veste sur Longoria

Derniers commentaires

100 millions d'euros pour Olise, le PSG a le feu vert

Si la source est le site Fichajes...

OM : Luis Henrique, l'Inter n'avoue pas s'être fait arnaquer

Une très belle vente de l'OM! l'Inter a intérêt d'être très patient, si il est mis en confiance il pourra s'exprimer mais ça va pas être simple

OM : De Zerbi se ridiculise, Di Meco a honte

Ignoble ? Que dois tu dire des agissements de ton président , ça laisse dubitatif le deux poids deux mesures

OM : De Zerbi se ridiculise, Di Meco a honte

Ce qui est bien avec ce nouveau forum, c est que les Parisiens ne peuvent pas cacher leur historique Du coup, on remarque bien leur complexe et leur jalousie d être uniquement sur nos articles au lieu des leurs

OM : Pierre Ménès retourne sa veste sur Longoria

Contrairement a toi, il a apprit le foot chez nous donc il n y a rien de cocasse Il savait très bien que chez les attardes cela n aurait pas été possible 😘 Rage + grand avec ton vieux club superficiel sans âme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading