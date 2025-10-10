CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de vendredi

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|2
|4
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|6
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|6
|-4
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|11
|3
|8
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|6
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|5
|7
|-2
|0
|5
|0
|0
|5
|1
|18
|-17
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|11
|5
|3
|2
|0
|11
|2
|9
|10
|4
|3
|1
|0
|17
|4
|13
|10
|5
|3
|1
|1
|11
|6
|5
|3
|5
|1
|0
|4
|3
|11
|-8
|0
|5
|0
|0
|5
|0
|19
|-19
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|5
|5
|0
|0
|13
|0
|13
|8
|5
|2
|2
|1
|5
|3
|2
|7
|4
|2
|1
|1
|4
|5
|-1
|4
|5
|1
|1
|3
|2
|6
|-4
|0
|5
|0
|0
|5
|0
|10
|-10
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|17
|1
|16
|12
|5
|4
|0
|1
|11
|6
|5
|6
|5
|2
|0
|3
|4
|9
|-5
|6
|5
|2
|0
|3
|4
|5
|-1
|0
|5
|0
|0
|5
|2
|17
|-15
Si la source est le site Fichajes...
Une très belle vente de l'OM! l'Inter a intérêt d'être très patient, si il est mis en confiance il pourra s'exprimer mais ça va pas être simple
Ignoble ? Que dois tu dire des agissements de ton président , ça laisse dubitatif le deux poids deux mesures
Ce qui est bien avec ce nouveau forum, c est que les Parisiens ne peuvent pas cacher leur historique Du coup, on remarque bien leur complexe et leur jalousie d être uniquement sur nos articles au lieu des leurs
Contrairement a toi, il a apprit le foot chez nous donc il n y a rien de cocasse Il savait très bien que chez les attardes cela n aurait pas été possible 😘 Rage + grand avec ton vieux club superficiel sans âme
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Loading