CdM 2026 : Le Sénégal renversant, le Cap-Vert proche du Mondial

Dans le choc attendu en Afrique, le Sénégal l'a emporté 3-2 en République Démocratique du Congo. Un exploit car les Sénégalais étaient menés 2-0 à Kinshasa. Pape Matar Sarr a donné la victoire aux siens à la 86e minute dans une ambiance hostile. Le Sénégal reprend la tête de son groupe avec deux points d'avance sur la RD Congo à deux matchs de la fin. Autre gagnant de la soirée, le Cap-Vert qui a dominé le Cameroun dans le match au sommet de leur groupe 1-0. Les Requins Bleus comptent 4 points d'avance sur les Lions Indomptables et pourraient être qualifiés dès le prochain match.

Dans les autres résultats marquants de la soirée, l'Egypte est allée décrocher un bon nul 0-0 au Burkina Faso et compte 5 points d'avance sur les Burkinabés à deux matchs de la fin. L'Afrique du Sud et le Nigéria se sont accrochés 1-1, ce qui laisse les Nigérians à 6 points des Sud-Africains. Les Super Eagles sont dans une situation très précaire à deux matchs de la fin des Eliminatoires.