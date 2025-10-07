ICONSPORT_272440_0011

CdM 2026 : L'Argentine débutera le tournoi sans un taulier

Coupe du monde 202607 oct. , 22:08
parMehdi Lunay
0
Exclu lors du dernier match des Eliminatoires en Equateur, Nicolas Otamendi paye cher sa faute. Le joueur de 37 ans sera suspendu pour le premier match de poules de l'Albiceleste. La commission de discipline de la FIFA l'a confirmé ce mardi.
N. Otamendi

N. Otamendi

ArgentinaArgentine Âge 37 Défenseur

Liga Portugal

Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273188_0123
Ligue des Champions

LdC fém. : Le Paris FC se rate contre un petit poucet

ICONSPORT_271688_0010
ASSE

« Même en Ligue 2 », cette star de l’ASSE se voit au Mondial

ICONSPORT_273191_0012
Ligue des Champions

LdC fém. : L'OL s'offre les tenantes du titre !

ICONSPORT_270064_0223
OM

OM : Balerdi privé de brassard, il en rêve

Fil Info

23:00
LdC fém. : Le Paris FC se rate contre un petit poucet
23:00
« Même en Ligue 2 », cette star de l’ASSE se voit au Mondial
22:54
LdC fém. : L'OL s'offre les tenantes du titre !
22:30
OM : Balerdi privé de brassard, il en rêve
22:00
« Ils ont les yeux écarquillés », comment Bordeaux choque la N2
21:30
Il quitte l'OL et se fait démolir par Carragher
21:00
OM : Luis Henrique, l'Inter n'avoue pas s'être fait arnaquer
20:30
Ce remplaçant du PSG qui fait saliver le Real Madrid
20:00
Adrien Rabiot fait la chasse aux tricheurs

Derniers commentaires

L'OM en rouleau compresseur à Metz

"Je je l'avais annoncé et prédis" Rires Tu tu t'inventes des qualités, comme toujours, et oui. L'expert du football qui savait tout a posteriori là. Rires

Il quitte l'OL et se fait démolir par Carragher

Au pied pas rassurant et serein. Effectivement.

LdC fém. : L'OL s'offre les tenantes du titre !

Le 2ème but de Dumournay est tout de même magnifique

Ce remplaçant du PSG qui fait saliver le Real Madrid

J'ai bien lu " Florentino Pérez verrait en Zaïre-Emery un héritier crédible de Luka Modric et Toni Kroos" ??? Désolé j'ai ri ... Autant le gamin a du potentiel, autant côté technique, il est encore très loin de ces 2 monstres je trouve

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires tu t'inventes des prouesses en faisant des fautes de ce1. Je n'ai même pas besoin de te remettre à ta place comme tu dis, tu te mets la honte tout seul. Avec des "je t'es expliqué" et "t'es raison". Rires Le gentleman auto-proclamé là.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading