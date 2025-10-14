CdM 2026 : L'Afrique du Sud qualifiée, rêve brisé pour le Bénin

Il fait bien il est inutile
Une épaule déboîter c'est rien du tout, il vaut mieux que ça soit une épaule que un genou
Il y a bien longtemps qu'il est fini quelle tristesse !
Oui, c'est à se demander quel a été le dernier joueur pour qui cela a été le bon choix de signer à Manchester United.
PARDON ???? Ne change surtout pas. TU ne dois pas regarder nos matchs ou juste les résumés qu'on te propose. Tu n'es pas tres lucide là. Et j'attends tjrs ma réponse de pkoi je suis ds le clubisme.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Loading
And we have qualified for the 2026 FIFA World Cup!!!! Yeeeeeeessssssss!!!! Let that sink in!!!!! South Africa 🇿🇦 ♥️!!! @SABC_Sport