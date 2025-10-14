CdM 2026 : L'Afrique du Sud qualifiée, rêve brisé pour le Bénin

Eliminatoires de la coupe du monde, zone Afrique

L'Afrique du Sud retrouve la Coupe du monde 16 ans après sa dernière participation. Les Bafana Bafana ont écrasé le Rwanda 3-0 ce soir pour prendre la première place du groupe au Bénin. Les Béninois ont été écrasés 4-0 au Nigéria grâce à un triplé d'Osimhen notamment et glissent au troisième rang du groupe. Ils ne joueront pas leur premier mondial. Deuxième désormais, le Nigéria conserve une chance d'accrocher les barrages en fonction des résultats du soir.