CdM 2026 : La Norvège carbure, mission impossible pour l'Italie

PSG : Safonov à la place de Chevalier, la blague est finie

Le problème est là, tout comme Donnarumma face à Navas à l'époque. Chevalier a le totem, il peut faire des bourdes qu'on n'excusera pas à son remplaçant. À partir de là, le duel est biaisé. Je veux bien qu'il y ait un temps d'adaptation, même si j'ai du mal à le comprendre dans le cas des gardiens, mais Chevalier, je ne vois vraiment aucune des qualités qu'il était censé apporter : relance aux pieds, sérénité dans les airs, impeccable sur sa ligne. Pour l'instant, il a montré des défaillances dans tous ces domaines, faisant regretter Donna...