CdM 2026 : La Norvège carbure, mission impossible pour l'Italie

Coupe du monde 202613 nov. , 19:53
parAlexis Rose
Pour valider son ticket pour la Coupe du Monde 2026, l’Italie devra très probablement passer par les barrages. Puisque ce jeudi en début de soirée, et avant son déplacement en Moldavie à 20h45, la Squadra Azzurra a appris une mauvaise nouvelle avec la victoire de la Norvège contre l’Estonie (4-1), acquise avec des doublés d’Haaland et Sorloth. 
Avec ce succès, la Norvège conforte sa place de leader du groupe I des qualifications pour le Mondial 2026 et prend provisoirement six points d’avance sur l’Italie. Autant dire qu’à deux matchs de la fin, et même avec un Italie - Norvège lors de la dernière journée dimanche prochain, c’est déjà mission impossible pour l’Italie de remonter, surtout avec une différence de buts bien inférieure (+10 contre +29 pour la Norvège). Pas qualifié pour la Coupe du Monde depuis 2014, l’Italie de Gennaro Gattuso devra donc mettre fin à la malédiction lors de probables barrages en début d’année prochaine.

0
