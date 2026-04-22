Strasbourg - Nice : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Demi-finale de la coupe de France

Compo du RC Strasbourg : Penders - Omobamidele, Chilwell, Doukouré, Ouattara - El Mourabet, Oyedele - Moreira, Godo, Enciso - Emegha

Compo de l'OGC Nice : Dupé - Clauss, Mendy, Bah, Oppong, Bard - Abdul Samed, Boudaoui, Louchet, Sanson - Wahi