Sochaux - Lens : Les compositions (14h sur beIN Sports)

Téo Barisic et l'OL, c'est fini !

Dernier vainqueur (2022) de la Gambardella de la génération 2004 avec de beaux espoirs comme Patouillet, El Arouch, Vogel etc... Aucun n'aura réussi à percer à l'Olympique Lyonnais, c'est décevant mais très bonne chance pour la suite de ta carrière Téo !