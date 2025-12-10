ICONSPORT_270639_0213
gianluigi donnarumma

PSG puis City, Donnarumma est toujours un boulet

Premier League10 déc. , 14:00
parQuentin Mallet
1
L'été dernier, Gianluigi Donnarumma quittait le Paris Saint-Germain à la demande de Luis Enrique à cause de la faiblesse de son jeu au pied. Une qualité qu'il n'a toujours pas acquise à Manchester City et qui commence à générer de la frustration dans la sphère cityzen.
Souvenez-vous l'été dernier, quelques semaines après le parcours héroïque du PSG en Ligue des champions conclu par une finale historique remportée 5 à 0 face à l'Inter Milan, Gianluigi Donnarumma, pourtant artisan majeur de cette épopée européenne, se retrouvait poussé vers la sortie à la demande de Luis Enrique. Pour ce dernier, l'historique de l'Italien ne jouait pas dans sa réflexion à absolument vouloir un gardien de but disposant d'un jeu au pied de grande qualité pour mener à bien sa tactique. Remplacé par Lucas Chevalier, Gigio est finalement parti à Manchester City. Cependant là-bas, il y a trouvé un entraîneur autant, voire plus exigeant tactiquement que Luis Enrique. Avec Pep Guardiola, la circulation du ballon et son contrôle passent nécessairement par les pieds du gardien. Sauf que là encore, cela pêche.
G. Donnarumma

G. Donnarumma

ItalyItalie Âge 26 Gardien

UEFA Nations League

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs12
Buts0
Passes décisives0
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Gianluigi Donnarumma, un jeu au pied qui inquiète

Comme l'explique Christophe Lollichon, ancien entraineur des gardiens de Chelsea devenu consultant Premier League sur Canal+, Gianluigi Donnarumma reste un poids pour le contrôle de la possession. « Même s'il répond bien dans l'impact physique, il doit encore apprendre à mieux se faire respecter dans sa surface. Donnarumma a grandement contribué par ses arrêts à stabiliser la défense de City, qui souffrait les mois précédents avec Ederson. Mais si cette équipe peine aujourd'hui parfois à contrôler les matches, c'est en partie de sa faute, car ses passes aboutissent souvent à des pertes de balles », explique-t-il dans des propos relayés par L'Equipe.
En d'autres termes, les raisons pour lesquelles il s'est retrouvé poussé dehors par le Paris Saint-Germain sont les mêmes que celles qui ralentissent le développement du jeu de Manchester City. A lui de prouver qu'il peut essayer de progresser sur cet aspect-là. Des défauts qui sont, pour l'instant, relativement masqués par son excellent niveau sur sa ligne.
1
Derniers commentaires

PSG puis City, Donnarumma est toujours un boulet

Ah bon ? Pourtant on nous disait qu'on était débiles de l'avoir laissé filer et que c'était le top du top à City

Letexier arbitre d'OM-Monaco, ça grogne à Marseille

Ah les chouineuses....à chaque match contre un gros club c'est pareil, de vraies fiottes, uniquement parce qu'elles se chient dessus.

Indice UEFA : L’OM et Monaco font décoller la France

Ne raconte pas n'importe quoi. Les 2 dernieres campagnes européènes de l'OM c'est demi de conference et demi d'europa league donc pour ton pas terrible tu repasseras.

Le PSG et M6 offrent un match gratuit pour Noël

Dixit un marseillais qui encore la veille aurait perdu sans le var....va pleurer au bistrot

OM : Mason Greenwood reçoit des notes historiques

Et dire que certains le comparaient avec Fofana de Lyon 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

