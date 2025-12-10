PSG puis City, Donnarumma est toujours un boulet

L'été dernier, Gianluigi Donnarumma quittait le Paris Saint-Germain à la demande de Luis Enrique à cause de la faiblesse de son jeu au pied. Une qualité qu'il n'a toujours pas acquise à Manchester City et qui commence à générer de la frustration dans la sphère cityzen.

Souvenez-vous l'été dernier, quelques semaines après le parcours héroïque du PSG en Ligue des champions conclu par une finale historique remportée 5 à 0 face à l'Inter Milan, Gianluigi Donnarumma, pourtant artisan majeur de cette épopée européenne, se retrouvait poussé vers la sortie à la demande de Luis Enrique. Pour ce dernier, l'historique de l'Italien ne jouait pas dans sa réflexion à absolument vouloir un gardien de but disposant d'un jeu au pied de grande qualité pour mener à bien sa tactique. Remplacé par Lucas Chevalier, Gigio est finalement parti à Manchester City. Cependant là-bas, il y a trouvé un entraîneur autant, voire plus exigeant tactiquement que Luis Enrique. Avec Pep Guardiola, la circulation du ballon et son contrôle passent nécessairement par les pieds du gardien. Sauf que là encore, cela pêche.

G. Donnarumma Italie • Âge 26 • Gardien UEFA Nations League Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League Matchs 12 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 4 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Gianluigi Donnarumma, un jeu au pied qui inquiète

Comme l'explique Christophe Lollichon, ancien entraineur des gardiens de Chelsea devenu consultant Premier League sur Canal+, Gianluigi Donnarumma reste un poids pour le contrôle de la possession. « Même s'il répond bien dans l'impact physique, il doit encore apprendre à mieux se faire respecter dans sa surface. Donnarumma a grandement contribué par ses arrêts à stabiliser la défense de City, qui souffrait les mois précédents avec Ederson. Mais si cette équipe peine aujourd'hui parfois à contrôler les matches, c'est en partie de sa faute, car ses passes aboutissent souvent à des pertes de balles », explique-t-il dans des propos relayés par L'Equipe.

En d'autres termes, les raisons pour lesquelles il s'est retrouvé poussé dehors par le Paris Saint-Germain sont les mêmes que celles qui ralentissent le développement du jeu de Manchester City. A lui de prouver qu'il peut essayer de progresser sur cet aspect-là. Des défauts qui sont, pour l'instant, relativement masqués par son excellent niveau sur sa ligne.