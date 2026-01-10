CdF : Toulouse sort Angers aux tirs au but

L'année dernière avec le Réal,il est pas mauvais mauvais mais il est quand même loin de Ronaldo
Il Faudrait Recruter un ailier droit y’en a aucun dans effectif on est obliger Jouer avec Karabec qui n’a pas du tout profil un ailier et Nuamah Faut oublier ça fait presque un ans blessure on revient pas en boulet canon après un ans sur le flanc
L olympique américa foot ball club.
Tu l'as vue jouer en vrai ou à l'entraînement ? Quand tu vois la popularité du joueur au Brésil et sur les réseaux sociaux, c'est qu'il doit probablement avoir qqchose d'un futur grand Tous les anciens grands joeurs vont finir par se faire rattraper
Ce club est rendu bien bas pour pleurer pour le trophée des champions...alors qu ils ont rien gagner l annee d avant. Pathétique
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
