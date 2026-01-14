CdF : Programme TV des 8es de finale

8es de finale de la Coupe de France

Mardi 3 février 2026

20h30 : Reims - Le Mans (BeInSports 2)

21h10 : Olympique de Marseille - Stade Rennais (BeInSports 1 et France2)

Mercredi 4 février 2026

20h30 : Toulouse - Amiens (BeInSports 2)

Nice - Montpellier (BeInSports 2)

Olympique Lyonnais - Laval (BeInSports 2)

FC Lorient - Paris FC (BeInSports 2)

21h00 : Troyes - RC Lens (BeInSports 1)

Jeudi 5 février 2026

21h00 : RC Strasbourg - AS Monaco (BeInSports 1)