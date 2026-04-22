CdF : Nice réussit l'exploit à Strasbourg !

Demi-finale de la Coupe de France

Stade de la Meinau

Strasbourg-Nice 0-2

Buts : Wahi (51e, 82e sp)

Solidaire en défense, Nice a résisté à Strasbourg avant de piquer en contre. Le Gym l'a finalement emporté 2-0 en Alsace pour s'offrir une finale de coupe inattendue.

Un Strasbourg séduisant en France et en Europe contre un Nice malade. La seconde demi-finale de coupe de France offrait un choc des extrêmes sur le papier. Les Alsaciens prenaient logiquement le contrôle du match. Mais, ils butaient sur la défense à cinq des Niçois. Leurs rares occasions étaient finalement offertes par les Aiglons. Une perte de balle de Mendy se concluait par une frappe dangereuse mais non cadrée de Godo (20e). Une relance ratée de Dupé donnait une triple occasion à Strasbourg avec un nouveau gros raté de Godo (23e).

Après la pause, Enciso faisait encore trembler Nice d'une frappe croisée. Mais, contre toute attente, ce sont les hommes de Claude Puel qui trouvaient la faille. Clauss lançait Wahi à la limite du hors-jeu et l'ancien marseillais trompait Penders. Strasbourg n'était pas en réussite sur le plan offensif ce soir. Dupé sortait une magnifique tête d'Enciso (76e). La dernière chance alsacienne. Quelques minutes plus tard, Doukouré fauchait Cho dans sa propre surface. Wahi convertissait le penalty pour faire 2-0.

Avec ce succès, Nice s'offre une finale de coupe de France contre Lens le 22 mai prochain. Pas encore sauvé de la relégation en Ligue 1, le Gym peut se qualifier pour la Ligue Europa en cas de succès. Strasbourg devra tout miser sur la Ligue Conférence.