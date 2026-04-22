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CdF : Nice réussit l'exploit à Strasbourg !

Coupe de France22 avr. , 22:59
parMehdi Lunay
1
Demi-finale de la Coupe de France
Stade de la Meinau
Strasbourg-Nice 0-2
Buts : Wahi (51e, 82e sp)
Solidaire en défense, Nice a résisté à Strasbourg avant de piquer en contre. Le Gym l'a finalement emporté 2-0 en Alsace pour s'offrir une finale de coupe inattendue.
Un Strasbourg séduisant en France et en Europe contre un Nice malade. La seconde demi-finale de coupe de France offrait un choc des extrêmes sur le papier. Les Alsaciens prenaient logiquement le contrôle du match. Mais, ils butaient sur la défense à cinq des Niçois. Leurs rares occasions étaient finalement offertes par les Aiglons. Une perte de balle de Mendy se concluait par une frappe dangereuse mais non cadrée de Godo (20e). Une relance ratée de Dupé donnait une triple occasion à Strasbourg avec un nouveau gros raté de Godo (23e).
Après la pause, Enciso faisait encore trembler Nice d'une frappe croisée. Mais, contre toute attente, ce sont les hommes de Claude Puel qui trouvaient la faille. Clauss lançait Wahi à la limite du hors-jeu et l'ancien marseillais trompait Penders. Strasbourg n'était pas en réussite sur le plan offensif ce soir. Dupé sortait une magnifique tête d'Enciso (76e). La dernière chance alsacienne. Quelques minutes plus tard, Doukouré fauchait Cho dans sa propre surface. Wahi convertissait le penalty pour faire 2-0.
Avec ce succès, Nice s'offre une finale de coupe de France contre Lens le 22 mai prochain. Pas encore sauvé de la relégation en Ligue 1, le Gym peut se qualifier pour la Ligue Europa en cas de succès. Strasbourg devra tout miser sur la Ligue Conférence.
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Rien n est encore joué, le calendrier d Arsenal est le plus manoeuvrable, il ne joue que des bas du tableau, alors que City a encore un match piège lors de la dernière journee face à Aston Villa qui est à la lutte pour une place en LDC...

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faudrait peut etre rectifier le classement lille est 4em et l'OL 3em

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Tu me confonds avec ta personne. ^^ Je ne me courbe devant personne.

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reponds leurs pas a ces trou de balles,,ils ne meritent pas d'attention.

CdF : Nice réussit l'exploit à Strasbourg !

Bravo à Nice. Par contre... l'équipe qui va affronter Nice ce week-end peut déjà se faire des soucis et ses supporters vont bien se ronger les ongles durant tout le match. ^^ Les Niçois sont en pleine confiance.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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