CdF : L'ASSE colle un 11-1 à son voisin et continue sa route

Coupe de France29 nov. , 22:20
parClaude Dautel
Opposés aux amateurs d'Ecotay-Moing, qui évoluent en R3, dans un stade Geoffroy-Guichard où près de 30.000 personnes avaient pris place, les joueurs stéphanois ont pris ce match du huitième tour de Coupe de France très au sérieux. Pour preuve, les Verts étaient devant à la pause sur le score de 7 à 0 et ils ont finalement gagné 11 à 1 avec notamment un quadruplé de Benjamin Old. L'AS Saint-Etienne est donc aisément qualifiée pour les 32es de finale de la compétition.
Derniers commentaires

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

Lens, PSG, OM demain soir, le podium ?

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

Bah si désolé c est les chiffres qui parlent. Être premièrs avec 30 points en 14 matches c est le plus faible ratio d europe.

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

Hidalgo a mis une belle tête, comme s’il était sur un Velib 🤣🤣🤣

Le PSG chute avec une grosse polémique à Monaco

Je t emmerde pauvre con...et oui le PSG c est le PARC !!! Sacré footix qui préfère un stade a poissy ou massy plutot qu a paname !!! T es un sacré supporter du PSG toi...tocard

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

La place de leader du championnat du PSG préservée par un dénommé "Hidalgo" (et qui s'est servi de sa tête)... Décidément bcp de surprises pour cette journée

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2914923351421
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221371524177
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
171445520191
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
15144372126-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
914239820-12

