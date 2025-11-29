CdF : L'ASSE colle un 11-1 à son voisin et continue sa route

Opposés aux amateurs d'Ecotay-Moing, qui évoluent en R3, dans un stade Geoffroy-Guichard où près de 30.000 personnes avaient pris place, les joueurs stéphanois ont pris ce match du huitième tour de Coupe de France très au sérieux. Pour preuve, les Verts étaient devant à la pause sur le score de 7 à 0 et ils ont finalement gagné 11 à 1 avec notamment un quadruplé de Benjamin Old. L'AS Saint-Etienne est donc aisément qualifiée pour les 32es de finale de la compétition.