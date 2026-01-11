ICONSPORT_281918_0017
Coupe de France

CdF : Comment suivre le tirage des 1/8e de finale

Coupe de France11 janv. , 20:40
parGuillaume Conte
0
Les 16es de finale se disputent ce week-end, et se termineront en ce début de semaine avec les matchs du PSG et de l’OM.
Si la plupart des qualifiés sont connus, il va encore falloir attendre un peu pour connaitre les affiches du prochain tour. En effet, le tirage au sort des 1/8e de finale aura lieu le mardi 13 janvier, à partir de 20h00. Il sera retransmis sur BeIN Sports, et délivrera donc son verdict peu avant le dernier match des 16es de finale. C’est celui qui opposera l’OM à Bayeux dans le Stade Michel d’Ornano de Caen. Ce sera alors l’occasion pour les équipes en course de connaitre leur futur adversaire.
0
Articles Recommandés
Raphinha
Liga

Supercopa : Raphinha dompte le Real, le Barça sacré !

ICONSPORT_279190_0332 (1)
PSG

PSG : Ousmane Dembélé prend la parole

ICONSPORT_282097_0093
OL

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

ICONSPORT_281307_0012
PSG

Liverpool en plein cauchemar, c'est la faute du PSG

Fil Info

11 janv. , 22:03
Supercopa : Raphinha dompte le Real, le Barça sacré !
11 janv. , 22:00
PSG : Ousmane Dembélé prend la parole
11 janv. , 21:49
CdF : Endrick marque déjà pour l’OL
11 janv. , 21:30
Liverpool en plein cauchemar, c'est la faute du PSG
11 janv. , 21:00
Un départ majeur en défense, Monaco inquiète
11 janv. , 20:20
L'Arabie saoudite lâche 20 ME au PSG
11 janv. , 20:10
Cpe France : Rennes passe avec une belle frayeur
11 janv. , 20:09
CdF : Programme TV et résultats des 16es de finale

Derniers commentaires

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

Oui mais en juin il va falloir trouver un autre attaquant, ça sera tout à refaire

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

Oui mais ton seum t'appartiens...

LOSC - OL : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

c'est très facile à faire

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

Oui mais il plante pour l' OL

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

Oui mais il appartient au real

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading