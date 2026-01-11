CdF : Comment suivre le tirage des 1/8e de finale

Les 16es de finale se disputent ce week-end, et se termineront en ce début de semaine avec les matchs du PSG et de l’OM.

Si la plupart des qualifiés sont connus, il va encore falloir attendre un peu pour connaitre les affiches du prochain tour. En effet, le tirage au sort des 1/8e de finale aura lieu le mardi 13 janvier, à partir de 20h00. Il sera retransmis sur BeIN Sports, et délivrera donc son verdict peu avant le dernier match des 16es de finale. C’est celui qui opposera l’OM à Bayeux dans le Stade Michel d’Ornano de Caen. Ce sera alors l’occasion pour les équipes en course de connaitre leur futur adversaire.