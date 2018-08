UEFA : Une troisième compétition européenne en 2021 ?

Dans : Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Europa League.

Dans l'objectif de renforcer le niveau de l'Europa League, l'UEFA réfléchirait à l'idée de créer une nouvelle compétition européenne à partir de 2021.

La Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe n'est plus depuis 1999. La Coupe Intertoto a disparu en 2008. Ces anciennes coupes d'Europe ont pleinement laissé leur place à la "grande" Ligue des Champions et à la "petite" Europa League au cours de la dernière décennie. Mais l'UEFA envisage de bouleverser le paysage du football européen après 2020. Selon les informations de Bild, l'instance souhaiterait effectivement relancer une troisième coupe d'Europe dans trois ans.

Celle-ci pourrait donc s'ajouter à la C1, qui ne changerait pas de formule, et à la C3, qui passerait de 48 à 32 clubs. Tout cela avec comme ambition de rehausser la compétitivité et l'attractivité de l'Europa League, qui devait initialement passer à 64 clubs. Avec cette nouvelle compétition de 32 participants, l'UEFA pourrait ainsi augmenter ses revenus tout en s'ouvrant aux plus petits clubs continentaux de l'Est. Une décision pourrait être prise le 27 septembre prochain lors du comité exécutif de l'UEFA à Nyon.